Снег пойдет в Карелии и в четверг
По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные осадки, ночью в виде мокрого снега, снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах -3, -5. Днем +1, +3.
2 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер будет дуть ночью северо-западный, западный, на юге западный, юго-западный, днем юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью -2, -7, местами преимущественно по северо-западным районам похолодает до -11. Днем -1, +4.
В Калевале ночью -7, днем -1;
В Медвежьегорске ночью -1, днем +3;
В Пудоже ночью 0, днем +5;
В Сегеже ночью -4, днем 0;
В Сортавале ночью +1, днем +4;
В Суоярви ночью 0, днем +2.