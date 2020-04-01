Снег пойдет в Карелии и в четверг

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные осадки, ночью в виде мокрого снега, снега, днем мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах -3, -5. Днем +1, +3.

2 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть ночью северо-западный, западный, на юге западный, юго-западный, днем юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью -2, -7, местами преимущественно по северо-западным районам похолодает до -11. Днем -1, +4.

В Калевале ночью -7, днем -1;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +3;

В Пудоже ночью 0, днем +5;

В Сегеже ночью -4, днем 0;

В Сортавале ночью +1, днем +4;

В Суоярви ночью 0, днем +2.