Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 1 апреля

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем +2, +4.

В Карелии в среду также облачно. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Утром на дорогах местами гололедица.

Ветер днем юго-западный, западный, на западе северо-западный умеренный, утром местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем -1, +4.

В Калевале днем +2;

В Медвежьегорске днем +4;

В Пудоже днем +4;

В Сортавале днем +5;

В Суоярви днем +2.

Ранее МЧС по РК предупредило о сильном ветре и снеге в республике. Федеральные синоптики обещали, что погода в апреле 2020 года в Карелии будет теплее, чем в предыдущие годы. Подробнее - здесь.