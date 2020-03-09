Мокрый снег, дождь и гололедица ждет жителей Карелии во вторник

10 марта, в первый рабочий день короткой недели петрозаводчан ждет облачная с прояснениями погода, ночью с осадками, днем – без них. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем от +3 до 5.

В целом по Карелии погода будет также теплой, сырой и с гололедицей. Ночью местами, а днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Направление ветра также юго-западное, сила – умеренная. Температура воздуха ночью от +1 до -4, днем от +1 до +6.

Долгосрочный прогноз на первый весенний месяц в Карелии можно прочитать здесь.