09 марта 2020, 18:20
Погода

Мокрый снег, дождь и гололедица ждет жителей Карелии во вторник

Прогноз погоды от Карельского гидрометцентра

10 марта, в первый рабочий день короткой недели петрозаводчан ждет облачная с прояснениями погода, ночью с осадками, днем – без них. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем от +3 до 5.

В целом по Карелии погода будет также теплой, сырой и с гололедицей. Ночью местами, а днем  в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Направление ветра также юго-западное, сила – умеренная. Температура воздуха ночью от +1 до -4, днем от +1 до +6.

Долгосрочный прогноз на первый весенний месяц в Карелии можно прочитать здесь

 

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Метки: 
погода
мокрый снег
Дождь
гололедица
Карелия
Петрозаводск
Карельский гидромецентр