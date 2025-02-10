Многие жители Петрозаводска остались без электричества

Сегодня в 14:10 в Петрозаводске возникли очередные проблемы с электроэнергией. Об этом информирует ЕДДС.

Как отмечается в сообщении службы, свет пропал в домах на Октябрьском проспекте, на улицах Виданской, Грибоедова, Мурманской, Советской. Отключение случилось из-за повреждения на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Напомним, ранее в понедельник без электричества осталась Голиковка. Там тоже оказались повреждены сети. // Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky