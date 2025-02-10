10 февраля 2025, 14:48
Многие жители Петрозаводска остались без электричества
Свет пропал в домах в Октябрьском районе в карельской столице
Сегодня в 14:10 в Петрозаводске возникли очередные проблемы с электроэнергией. Об этом информирует ЕДДС.
Как отмечается в сообщении службы, свет пропал в домах на Октябрьском проспекте, на улицах Виданской, Грибоедова, Мурманской, Советской. Отключение случилось из-за повреждения на сетях. Ведутся восстановительные работы.
Напомним, ранее в понедельник без электричества осталась Голиковка. Там тоже оказались повреждены сети. // Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky