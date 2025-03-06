06 марта 2025, 09:28
Младшеклассница отравилась наркотиками в Ленобласти
Врачи спасают в Ленинградской области девочку, поступившую в больницу с сильным отравлением
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Ленинградской области восьмилетнюю девочку госпитализировали с отравлением наркотиками. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, инцидент произошел в городе Пикалево. Утром 5 марта родители обратили внимание на странное поведение дочери. Младшеклассница вела себя слишком расслабленно и не реагировала на замечания.
Ученицу второго класса доставили в больницу. У нее заподозрили отравление наркотическими веществами.
Отмечается, что семья девочки благополучная. У нее есть старший брат, который учится в девятом классе. По факту произошедшего начата проверка, ее проводят сотрудники полиции и Следственного комитета.