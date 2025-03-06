Женщина и ребенок погибли на пожаре в российском регионе

В Саратовской области молодая женщина и ребенок погибли на пожаре в частном доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС и региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, трагедия произошла 5 марта в селе Ивановка. Огонь вспыхнул в частном жилом доме. 46-летний мужчина успел вытащить из огня двухлетнюю девочку. При этом в пламени погибли 20-летняя сожительница мужчины и ее четырехлетний сын.

После осмотра медиками пострадавшего мужчину отпустили домой. Ребенок госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

По факту трагедиия проверку проводят сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Саратовской области.