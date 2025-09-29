Митрополит Константин рассказал о значении креста в православии

На празднике выступали звонари Крестовоздвиженского собора и других храмов Петрозаводска, а также выпускники епархиальной школы звонарей «Онего».

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил прихожан с праздником и рассказал о значении креста в православии:

«Вертикальная перекладина креста означает любовь Бога к человеку, а также нашу взаимную любовь к Богу. А горизонтальная перекладина креста обозначает любовь к ближнему своему: к тем, кто справа, слева и вокруг нас. Таким образом крест символизирует всеобъемлющую любовь. И пусть она не иссякает в нас никогда, несмотря ни на какие тяжелые времена!».

А руководитель школы звонарей Элина Ощепкова рассказала, что проект звонарей "Онего" стал победителем регионального этапа Международной премии «Мы вместе». Поздравляем, желаем успехов и звонов!

Наш оператор и режиссер Евгений Сафонов снял, как это было празднично и красиво. Сморите сюжет.