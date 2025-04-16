16 апреля 2025, 10:52
Минздрав по суду вернет потраченные деньги на лекарство для ребенка
В аптеке не оказалось необходимого препарата и семья ребенка-инвалида купила лекарство самостоятельно
фото unsplash.com
Минздрав Карелии по суду вернет деньги, которые семья потратила на лекарство для ребенка-инвалида. Иск направила прокуратура.
Ребенок-инвалид из-за имеющегося заболевания должен постоянно быть обеспечен льготными лекарствами. Родители не смогли получить в аптеке медикаменты по выписанному в октябре 2024 года рецепту, так как их не оказалось. Лекарство семья купила самостоятельно.
Петрозаводский городской суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с карельского министерства 32 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч. © «Петрозаводск говорит»