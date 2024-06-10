Министр пообещал новые медпункты в Олонецком районе

В Олонецком районе в 2025 году запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Они должны появиться в поселке Коткозеро и деревне Куйтежа, в Ильинском – врачебная амбулатория. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Площадки под будущие объекты уже есть. С застройщиком обсуждают вопросы подведения коммуникаций, формирование плана прилегающих территорий.



Документы по строительным площадкам в Ильинском и Куйтеже согласованы и утверждены, по третьей площадке вопрос еще в работе. // фото freepik.com