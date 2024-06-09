Жителям Карелии назвали самые полезные ягоды

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, какие ягоды в республике самые полезные.

По словам чиновника, самыми полезными являются сезонные плоды. Употреблять их надо свежими. При этом не стоит смешивать кислые и сладкие ягоды и не нужно есть их с сахаром.

Как отметил Охлопков, в клубнике много клетчатки и витаминов, а в чернике - минеральных веществ, органических кислот, калия, кальция, фосфора и магния. В вишне есть бактерицидные вещества, кумарин, железо и кобальт.

Смородина богата витамином С, а также салициловой, фосфорной, яблочной, лимонной и янтарной кислотой, йодом и натрием. В черешне много марганца, кальция, железа, меди и магния. // Фото «Петрозаводск говорит»