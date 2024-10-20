Минфин предлагает облагать НДС зарубежные товары

Предложение ввести НДС для зарубежных товаров связано с тем, что Евразийский экономический союз признал электронную торговлю отдельным видом коммерческой деятельности. По этой причине Евразийская экономическая комиссия предложила ввести единую импортную пошлину в 5%, об этом сообщает Коммерсантъ.

Минфин предлагает облагать НДС все товары, которые пользователь покупает в интернете. Обязанность за уплату налога возложить на маркетплейсы или самих предпринимателей, если у них есть собственный сайт.

Минфин готов обсуждать с продавцами возможность введения переходного периода для обложения товаров НДС. В обсуждении можно будет затронуть как сроки введения, так и размер ставки налога. Фото: freepik