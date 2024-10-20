6,8 млрд рублей выделили на программы льготной ипотеки в селе

Деньги были выделены для развития инфраструктуры сельских агломераций. Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому 6,8 млрд рублей используют для программ льготной ипотеки в сельской местности и льготного кредитования для благоустройства домов, об этом сообщает РИА Новости.

Более 6,4 млрд рублей из выделенной суммы будет использовано для продолжения программы льготной ипотеки в сельской местности со ставкой до трех процентов годовых. Благодаря этому получится просубсидировать 142,8 тысячи ранее выданных займов.

При помощи оставшейся суммы, 330 млн, продолжат реализовывать программу льготных кредитов на благоустройство домов по ставке до пяти процентов. Полученные средства гражданин сможет потратить на проведение электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, на ремонт инженерных систем и кровли. Фото: piksabay