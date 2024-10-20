В России цены на продукты могут вырасти на 15%

Финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал, что за год продуктовая инфляция уже достигла 20-25%, из-за чего продукты к Новому году станут еще дороже на 15%. Это связано с ослаблением рубля и большими государственными расходами, об этом сообщает информационное агентство Ura.ru.

Александр Разуваев отмечает, что сливочное масло уже подорожало на четверть. К Новому году яйца подорожают на 5%. Дешевле продукты не станут, но можно ждать замедления роста цен, заметил финансовый аналитик.

Также наценка товаров может быть связана с ростом издержек (сырья и логистики). Это же напрямую связано с дефицитом на рынке труда, из-за чего работодатели вынуждены поднимать зарплаты работникам. Фото: freepik