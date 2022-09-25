МХК «СКА-Карелия» разгромно проиграл в Минске

Хоккейный клуб «СКА-Карелия» сегодня провел очередной матч Молодежной хоккейной лиги. В Минске хоккеисты из Кондопоги встречались с командой «Динамо-Шинник», сообщает паблик клуба.

Игра у карельских спортсменов не задалась. Минчане забросили в наши ворота восемь шайб, ответить «армейцы» смогли только одной. Итоговый результат - 8:1 в пользу хозяев.

Следующую игру «СКА-Карелия» проведет завтра против того же соперника. Фото паблика «СКА-Карелия»