Мертвую женщину обнаружили в квартире на севере Карелии

Накануне в Единую службу спасения-01 Беломорска поступил звонок с просьбой о помощи.

Необходимо было попасть в квартиру, в которой проживала пенсионерка. Женщина не отвечала на телефонные звонки и не реагировала на стуки в дверь, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры.

Худшие опасения подтвердились, пенсионерка была мертва.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото pixabay.com/geralt