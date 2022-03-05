05 марта 2022, 08:14
Мертвую женщину обнаружили в квартире на севере Карелии
Пожарные Беломорска вскрывали дверь квартиры, хозяйка которой не отвечала на звонки
Накануне в Единую службу спасения-01 Беломорска поступил звонок с просьбой о помощи.
Необходимо было попасть в квартиру, в которой проживала пенсионерка. Женщина не отвечала на телефонные звонки и не реагировала на стуки в дверь, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры.
Худшие опасения подтвердились, пенсионерка была мертва.
Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото pixabay.com/geralt