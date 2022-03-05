Сильный пожар вспыхнул в многоэтажке в Петрозаводске

Вчера вечером в 17 часов 18 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило тревожное сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в Ругозерском переулке, и с каждой минутой количество звонков увеличивалось. Люди рассказывали, что их квартиры быстро заполняет едкий дым, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то было установлено, что горит квартира на пятом этаже. Плотный дым заполнил подъезд с пятого по девятый этажи.

Не мешкая, пожарные приступили к спасению людей. Используя средства индивидуальной защиты органов дыхания, из опасной зоны специалисты вывели 15 человек. После того, как жильцы были спасены, огнеборцы в течение десяти минут остановили распространение огня, а затем полностью ликвидировали пожар.

В результате ЧП квартира была повреждена огнем на общей площади 55 квадратных метров. Хозяин квартиры до прибытия пожарных успел покинуть горящее помещение.

По какой причине произошел этот серьезный пожар, теперь предстоит выяснить специалистам.

Всего же с начала года на территории республики произошло 180 пожаров, на которых было спасено 97 человек. Фото pixabay.com/12019