Мэр Турку потребовала закрыть консульство России в финском городе

Мэр финского города Турку Минна Арве попросила в МИД страны закрыть консульство РФ в городе. По мнению чиновницы, в присутствии российской дипмиссии в финском городе нет необходимости.

«Турку не нужно присутствие российского государства в городе», - цитирует РИА Новости слова мэра.

Арве считает, что местные жители потеряли интерес к получению туристических виз в Россию. А россияне, которые находятся в Финляндии, могут получить помощь в посольстве РФ в Хельсинки. По ее словам, МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку. (фото unsplash.com, Karo Kujanpaa)