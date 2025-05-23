Мэр Петрозаводска ответила на вопросы горожан в прямом эфире

22 мая на прямом эфире «ЦУР объясняет» глава Петрозаводска Инна Колыхматова ответила на вопросы горожан об общественном транспорте и рассказала о запуске нового автобусного маршрута в Петрозаводске, который свяжет отдаленные районы города — Птицефабрику и Сулажгору.

«У нас появятся новые автобусы «SIMAZ», которые будут ездить по новому регулируемому маршруту. 15 из 18 автобусов уже готовы выходить на линию после приемки и оформления, всех аукционных процедур и приема на работу водителей. Новые автобусы будут ездить по регулируемому маршруту Птицефабрика - Сулажгора. Сейчас мы разрабатываем сам маршрут и готовим конкурсную документацию. Мы рассчитываем, что во втором полугодии 2025 года маршрут будет запущен»,

— сказала Инна Колыхматова.

Республика также закупила 15 новых троллейбусов, сейчас идет обучение водителей и подготовка к запуску новых троллейбусных маршрутов.

«Летом планируем запустить кольцевые маршруты №2 и №5. Эти два маршрута будут связывать разные районы города: Кукковку, Центр, Октябрьский. От жителей были обращения, чтобы маршрут проходил по ул. Заводская. Мы стараемся анализировать обращения горожан и пассажиропоток, чтобы маршруты были комфортными для горожан»,

- подчеркнула Инна Колыхматова.

Во время эфира Глава города также рассказа о благоустройстве города, ремонте дорог и тротуаров. Посмотреть эфир полностью можно в паблике Центра управления регионом.

Фото: скрин с прямого эфира «ЦУР объясняет»