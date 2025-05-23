23 мая 2025, 13:47
Общество

Горы автомобильных покрышек выросли в микрорайоне Петрозаводска

Петрозаводчане жалуются на место сбора покрышек на Кукковке, которое никто не очищает
Горы автомобильных покрышек на Кукковке
фото: паблик Кукковка.РФ

Жители микрорайона Кукковка обратили внимание мэрии на место сбора использованных автомобильных покрышек. Их выросла целая гора, однако площадку месяцами никто не очищает. А ведь старые покрышки относятся к отходам повышенной опасности. 

"Чем руководствовалась наша администрация, когда организовывала сбор покрышек (а попросту - свалку, которую никто месяцами не вывозит) в десяти метрах от жилого дома? Почему нельзя было организовать ее в промзоне, вдали от жилых домов (на Заводской, Медвежьегорской)? Почему такое наплевательское отношение к жителям домов, соседствующих с этим ужасом? Себе под окна они что-то не захотели поставить контейнер, а нам - пожалуйста", 

- пишет жительница Кукковки. 

Горы покрышек как не вывозили в апреле, так их никто не вывез и в мае. 

"Выглядываешь в окно, а там это страшилище ржавое стоит и тонны покрышек вокруг", - с горечью констатирует автор поста в паблике "Кукковка.РФ". 

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Метки: 
новости петрозаводска
Кукковка
автомобильные покрышки