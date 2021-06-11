Массовые проверки ждут в субботу водителей Петрозаводска

В субботу, 12 июня, в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, с начала года в столице Карелии произошло три аварии с участием пьяных водителей, в которых пострадали четыре человека. От управления отстранены около 300 нетрезвых автомобилистов.

Инспекторы напоминают, что за вождение в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Жителей города просят не оставаться в стороне и сообщать о людях, садящихся за руль пьяными. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44. Фото источника