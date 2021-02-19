19 февраля 2021, 09:35
Происшествия

Магазин часов обокрали в крупном торговом центре Петрозаводска

Сотрудники уголовного розыска карельской столицы установили подозреваемого в краже

В полицию Петрозаводска обратились представители одного из павильонов, расположенных в крупном торговом центре. Они рассказали, что кто-то проник в помещение и похитил несколько наручных часов общей стоимостью 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Момент кражи попал в объектив камеры наблюдения. Под подозрение попал 18-летний молодой человек, уже имевший проблемы с законом. Он признался в том, что украденные часы продал, а деньги потратил на алкоголь и продукты. Ущерб обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведется следствие. Фото niva-kurtamysh.com

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Метки: 
Петрозаводск
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