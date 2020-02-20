Лыжный праздник пройдет в Петрозаводске вопреки аномально теплой зиме

22-23 февраля в Петрозаводске пройдет IV Международный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest. Его главным событием вновь станет одноименный марафон. Погода внесла свои коррективы в замыслы организаторов - из-за аномально теплой зимы длина лыжного круга на трассе «Фонтаны» сокращена до 5 километров, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В программу праздника также вошли семейные и детские гонки, лыжные гонки с собаками, гонки на традиционных санях, спортивное ориентирование, зимние забавы и полевая кухня.

Более подробную информацию можно найти в группе «Лыжный фестиваль KareliaSkiFest».