20 февраля 2020, 14:12
Лыжный праздник пройдет в Петрозаводске вопреки аномально теплой зиме
В связи с погодными условиями в программу праздника KareliaSkiFest внесены изменения
22-23 февраля в Петрозаводске пройдет IV Международный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest. Его главным событием вновь станет одноименный марафон. Погода внесла свои коррективы в замыслы организаторов - из-за аномально теплой зимы длина лыжного круга на трассе «Фонтаны» сокращена до 5 километров, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
В программу праздника также вошли семейные и детские гонки, лыжные гонки с собаками, гонки на традиционных санях, спортивное ориентирование, зимние забавы и полевая кухня.
Более подробную информацию можно найти в группе «Лыжный фестиваль KareliaSkiFest».