Лыжницы из Карелии взяли медаль в эстафете на первенстве Северо-Запада

Сборная Карелии взяла бронзу в эстафете на первенстве Северо-Запада по лыжным гонкам. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Заключительные гонки окружного первенства состоялись 2 февраля в Кировске в Мурманской области. Девушки и юноши соревновались в эстафетах.

В гонке 4х3 километра среди девушек команда в составе Ульяны Чепик, Софьи Ляппиевой, Анны Сергеевой и Анны Коряковой заняла третье место. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»