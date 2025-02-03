03 февраля 2025, 19:15
Лыжницы из Карелии взяли медаль в эстафете на первенстве Северо-Запада
В Мурманской области завершились окружные соревнования среди юных лыжников
Сборная Карелии взяла бронзу в эстафете на первенстве Северо-Запада по лыжным гонкам. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Заключительные гонки окружного первенства состоялись 2 февраля в Кировске в Мурманской области. Девушки и юноши соревновались в эстафетах.
В гонке 4х3 километра среди девушек команда в составе Ульяны Чепик, Софьи Ляппиевой, Анны Сергеевой и Анны Коряковой заняла третье место. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»