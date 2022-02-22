Любителей лыжных гонок ждут на традиционный народный праздник

В Петрозаводске с 5 по 7 марта состоится 53-й Народный лыжный праздник (0+), сообщили в региональном министерстве образования и спорта. Это мероприятие – один из этапов программы комплексного зачета среди городов и районов Карелии в 2022 году.

Центральной площадкой лыжных гонок станет республиканский спорткомплекс «Курган». Так, 5 марта с 10.00 начнет работу комиссия по допуску участников. Специалисты осмотрят трассы. В 15.00 судейская коллегия проведет жеребьевку участников.

Для любителей этого вида спорта состязания стартуют 6 марта. Так, в 10.45 участников ждет открытие соревнований, а в 11.00 пройдут гонки свободным стилем. На следующий день, 7 марта, в 10:30 лыжники примут участие в классическом масс-старте. Как отметили организаторы, спортсменам предстоит пробежать дистанции по 3, 5 и 10 км.

Желающим стать на лыжню в эти дни необходимо предварительно оформить заявку по ссылке, а до 1 марта направить подтверждение о своем участии в гонках по электронной почте: iravishnya@yandex.ru и по телефону/факсу (8142) 33-02-43. (фото pixabay.com, ivabalk)