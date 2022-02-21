Карельский спортсмен – олимпийский чемпион

Отец Лео (Леонида) Комарова Александр Густавович Комаров жил на Перевалке, учился в 20-й и 11-й школах, окончил наш факультет физической культуры и начал заниматься хоккеем - чему научил и своего сына, нынешнего олимпийского чемпиона.

Дядя Лео Комарова (Дмитрий Густавович Комаров) сейчас является инструктором Спортивного комплекса «Луми», судит хоккейные команды и на данный момент пытается организовать приезд Лео в Петрозаводск. Благо, сейчас Лео выступает за Петербургский СКА, и ехать не так далеко.

На всякий случай, для понимания: родной язык Лео Комарова - русский. Хотя говорит он на четырех языках - еще на шведском, финском и английском.

Ждем в гости чемпиона! (Видео)