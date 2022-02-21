Детей предложили обучать сапсерфингу на Ключевском карьере

Развитие Ключевского карьера обсудили на планерке в мэрии Петрозаводска. Карельская федерация воднолыжного спорта представила проект «Онежская волна». Его цель - развить и популяризировать сапсерфинг (прим.ред. разновидность серфинга, в котором серфер катается на доске на волнах и гребет веслом) среди детей 10-14 лет. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Это один из проектов, который можно было воплотить в жизнь на Ключевском карьере.

По мнению сити-менеджера, проект мог бы стать точкой роста для развития парка, так как его смысл в том, чтобы совместить частное и общественное, интересы бизнеса и населения. Владимир Любарский в своем аккаунте рассказал о преимуществах проекта, поскольку на карьере появятся комнаты для инвентаря, помещения для тренеров, бесплатные раздевалки. Будет решен вопрос с видеонаблюдением, появится спасательная лодка. По мнению градоначальника, это приведет к тому, что отдых в этом месте станет безопаснее и цивилизованнее.

Проект по развитию нового вида спорта среди маленьких петрозаводчан обсудят в ближайшее время на заседании рабочей группы. (фото vk.com)