Лопаткина рассказала об обновлении инфраструктуры в Петрозаводске

Как отмечает депутат, одной из самых острых его проблем было состояние дорог. За пять лет удалось реализовать большой объем работ. Были капитально отремонтированы Октябрьский пр., ул. Ленинградская, Мурманская, Железнодорожная, Шотмана, Сорокская, Северная, Белорусская, Зайцева, Краснофлотская и др. На улицах Мурманской, Краснофлотской и Ленинградской отремонтировали тротуары; частичный ремонт тротуаров провели и по Октябрьскому проспекту. В порядок привели лестничные спуски на Первомайском, Октябрьском пр., на ул. Ленинградской и Кутузова.





Депутаты получили наказы жителей на будущее – завершить обновление тротуара по Октябрьскому проспекту, отремонтировать тротуар и лестницу на ул. Лисицыной.



Работы по благоустройству временами встречает административные преграды.

До сих пор выявляются проезды, которые не стоят на балансе Администрации. В настоящий момент направлено письмо по взятию на баланс 42 межквартального проулка, районе Первомайского пр., д. 52,

– сообщила Анна Лопаткина на своей странице в соцсети.

Другой вопрос, который решался поэтапно в течение пяти лет, – освещение городских территорий. Новые опоры и светильники установили на улицах Шотмана, Мелентьевой, Московской, Сорокской, Зайцева, вдоль Хорового проезда, на Первомайском проспекте.



Также за прошедший период значительный объем работ был проделан по оборудованию остановок общественного транспорта – это как установка новых павильонов, так и ремонт существующих. Анна Лопаткина упомянула еще не решенный вопрос - оборудование остановочного комплекса «Мурманская» по Первомайскому проспекту в сторону центра.





В течение пяти лет велась работа над повышением транспортной доступности, для чего были приобретены новые троллейбусы и автобусы, которые поступили в муниципальное предприятие. Сейчас городская администрация рассматривает вопрос о возвращении троллейбусного маршрута №2, который следует по наб. Варкауса.



По словам Анны Лопаткиной, зимой от жителей периодически поступают обращения об уборке дорог и тротуаров. Этот вопрос решается оперативно с Администрацией города. Например, в этом году поступали обращения по тротуару Октябрьского проспекта, ряда проездов, проезда с улицы Ленинградской к зданию по Варкауса, 1, где находятся социальные учреждения.



Анна Лопаткина и депутат Петросовета Ольга Никитина работают и по другим обращениям, касающимся благоустройства, среди которых, например, установка перил, разметка велодорожки, обустройство «лежачих полицейских» и др.

Все, что сделано, – это совместные усилия профильного Министерства, Администрации Петрозаводского городского округа, депутатов и неравнодушных жителей. Будем продолжать эту работу,

- подчеркнула Анна Лопаткина.

