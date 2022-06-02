Ливни и грозы ожидаются сегодня в Карелии

Сегодня, 2 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +18, +20°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем при грозе порывистый. Температура воздуха +17, +22°C, на юго-востоке местами до +26°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, пасмурно, сильный дождь.

В Сегеже до +15, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +13, переменная облачность, сильный дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/WikimediaImages