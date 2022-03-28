28 марта 2022, 13:09
Летом в России могут начаться перебои с мобильной связью
Операторы сотовой связи предупредили о дефиците оборудования
Этим летом мобильная связь может начать работать нестабильно. Проблемы возникнут в результате дефицита оборудования, сообщили «Коммерсанту» источники в компаниях сотовой связи.
Когда ушли западные вендоры и снизился курс рубля на фоне санкций, телеком-оборудование уже выросло в цене на 40 процентов. Но его стоимость может повыситься еще на 80 процентов.
Проблемы могут появиться также у технологических сетей связи железнодорожного транспорта, считают в компаниях-операторах.
- Единственным способом сохранения работоспособности инфраструктуры является сворачивание всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети, - пишет издание. // Фото: Depositphotos.com