Летом в России могут начаться перебои с мобильной связью

Этим летом мобильная связь может начать работать нестабильно. Проблемы возникнут в результате дефицита оборудования, сообщили «Коммерсанту» источники в компаниях сотовой связи.

Когда ушли западные вендоры и снизился курс рубля на фоне санкций, телеком-оборудование уже выросло в цене на 40 процентов. Но его стоимость может повыситься еще на 80 процентов.

Проблемы могут появиться также у технологических сетей связи железнодорожного транспорта, считают в компаниях-операторах.