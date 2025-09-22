Летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Петрозаводске

Из-за непогоды в воздушную гавань Петрозаводска не смог приземлиться борт из Москвы. Об этом пишет телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

Самолет сделал несколько кругов и ушел в сторону Череповца.

По информации источника, пассажиров доставят в карельскую столицу позже.

Из-за сильного ветра в регионе возникли проблемы со светом.