22 сентября 2025, 16:24
Происшествия

Летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Петрозаводске

Борт отправился в Череповец, пассажиров обещают доставить в Карелию позже
аэропорт Бесовец
фото: «Петрозаводск говорит»

Из-за непогоды в воздушную гавань Петрозаводска не смог приземлиться борт из Москвы. Об этом пишет телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

Самолет сделал несколько кругов и ушел в сторону Череповца.

По информации источника, пассажиров доставят в карельскую столицу позже.

Из-за сильного ветра в регионе возникли проблемы со светом.

