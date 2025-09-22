22 сентября 2025, 16:24
Летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Петрозаводске
Борт отправился в Череповец, пассажиров обещают доставить в Карелию позже
фото: «Петрозаводск говорит»
Из-за непогоды в воздушную гавань Петрозаводска не смог приземлиться борт из Москвы. Об этом пишет телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».
Самолет сделал несколько кругов и ушел в сторону Череповца.
По информации источника, пассажиров доставят в карельскую столицу позже.
Из-за сильного ветра в регионе возникли проблемы со светом.