Ветер валит деревья и оставляет поселки Карелии без света

Непогода обрушился на Карелию. Из-за сильного ветра нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Об авариях в Лахденпохском районе сообщила глава администрации Оксана Жесткова.

Проблемы со светом фиксировались 22 сентября в Мийнальском поселении, в Куркиекском и на отдельных улицах Лахденпохьи.

Ветер повалил деревья в направлении Элисенваары. Бригады энергетиков работают на поврежденных ЛЭП. Службы района перевели в режиме повышенной готовности.