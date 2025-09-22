22 сентября 2025, 16:10
Ветер валит деревья и оставляет поселки Карелии без света
Проблемы с электроснабжением возникли в понедельник в Лахденпохском районе
фото: «Петрозаводск говорит»
Непогода обрушился на Карелию. Из-за сильного ветра нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Об авариях в Лахденпохском районе сообщила глава администрации Оксана Жесткова.
Проблемы со светом фиксировались 22 сентября в Мийнальском поселении, в Куркиекском и на отдельных улицах Лахденпохьи.
Ветер повалил деревья в направлении Элисенваары. Бригады энергетиков работают на поврежденных ЛЭП. Службы района перевели в режиме повышенной готовности.