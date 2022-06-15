Летающие лыжники открыли летний сезон в Сортавале

Несмотря на зеленую траву и отсутствие снега, лыжники вовсю соревнуются в Карелии. Юные спортсмены сортавальской школы Олимпийского резерва и двоеборцы из Санкт-Петербурга прыгали с трамплина. Летний сезон спортсмены открыли 11 июня. Участники соревновались в прыжках с трамплина в парке Ваккосалми и на дистанции кросса.

Карельские летающие лыжники заняли призовые места в возрастных категориях 2007-2009 и 2010-2012 годов. В смешанной группе 2013 года первое место у спортсмена из Петербурга. (фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»)