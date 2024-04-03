«Ласточка» из Карелии застряла в пути на несколько часов

Сегодня утром «Ласточка», выполнявшая рейс из поселка Хелюля в Санкт-Петербург, по техническим причинам совершила вынужденную остановку на станции Верхнечеркасово. Это случилось в 11:14, сообщает пресс-служба ОЖД.

Для оказания помощи поезду на место происшествия был направлен вспомогательный локомотив. В итоге «Ласточка» отправилась в пункт назначения с задержкой в 3 часа 38 минут.

В какое время поезд в итоге добрался до Северной столицы, не сообщается. Железнодорожники принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. // Фото: unsplash.com / Kyryl Levenets