Рабочий погиб сегодня на предприятии в Петрозаводске

Утром 3 апреля в Петрозаводске на одном из предприятий, расположенных на Шуйском шоссе, произошла трагедия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

По данным ведомства, около 11 часов утра во время выполнения работ внутри промышленной печи два работника подрядной организации упали с 15-метровой высоты. Один из пострадавших умер на месте. Второй госпитализирован с травмами.

На место ЧП выезжал прокурор города. Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований трудового законодательства, обеспечению безопасности работников при проведении работ. // Фото прокуратуры Карелии