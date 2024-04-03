Пропавшая шесть дней назад в Петрозаводске девушка найдена

Пропавшая в Петрозаводске девушка 2008 года рождения найдена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, 16-летняя жительница Кукковки перестала выходить на связь 29 марта. С этого дня о ее судьбе ничего не было известно.

Отмечается, что девушка увидела публикации о том, что ее ищут, и вернулась домой. Криминальной составляющей в ее исчезновении нет.

В полиции не уточнили, где пропадала юная горожанка в течение шести дней. // Фото «Петрозаводск говорит»