03 апреля 2024, 18:03
Пропавшая шесть дней назад в Петрозаводске девушка найдена
Юная жительница карельской столицы увидела, что ее ищут, и вернулась домой
Пропавшая в Петрозаводске девушка 2008 года рождения найдена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Напомним, 16-летняя жительница Кукковки перестала выходить на связь 29 марта. С этого дня о ее судьбе ничего не было известно.
Отмечается, что девушка увидела публикации о том, что ее ищут, и вернулась домой. Криминальной составляющей в ее исчезновении нет.
В полиции не уточнили, где пропадала юная горожанка в течение шести дней. // Фото «Петрозаводск говорит»