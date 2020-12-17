Л. Лиминчук: созданы комфортные условия для перехода бизнеса с ЕНВД

Депутаты Законодательного Собрания Карелии на заседании 17 декабря поддержали поправки в республиканское законодательство, направленные на создание комфортных условий для перехода предпринимателей на новое налогообложение после отмены единого налога на вмененный доход с января 2021 года.

Принятым законом расширяется перечень видов деятельности для представителей малого бизнеса, которые смогут использовать патентную систему, и вводятся пониженные ставки налогообложения по упрощённой системе налогообложения (УСН). Если объектом налогообложения являются доходы, то ставка по УСН составит 2%, если «доходы минус расходы», - 7%.

«Переход с ЕНВД на УСН для части предпринимателей несёт риски повышения общей налоговой нагрузки. Нашим решением мы устанавливаем переходный период на 2021 год и льготную налоговую ставку по УСН. Это позволит пройти процесс адаптации к новым налоговым формам в максимально комфортном режиме. Несмотря на существенные выпадающие доходы в бюджет Карелии от принятия данного Закона, власти сознательно идут на такой шаг, понимая, что режим повышенной готовности в период коронавирусной пандемии проходит трудно для бизнеса и уже привёл к значительным издержкам и убыткам от основной деятельности»

- отметил член Комитета по экономической политике Леонид Лиминчук.

Законопроект также поддержала Уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Карелия Елена Гнетова.

Ранее председатель парламентского Комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин сказал, что депутаты будут вести мониторинг применения положений данного закона и при необходимости продолжат совершенствовать региональное налоговое законодательство.