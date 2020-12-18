Квартира загорелась в жилом доме в Карелии, проводилась эвакуация

Сегодня в 19:20 в пожарную службу Олонецкого района поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Рыпушкалицы. Возгорание произошло в квартире на втором этаже.

Как сообщает паблик ОПС по Олонецкому району, на место происшествия выехали две единицы техники и девять сотрудников пожарной части Олонца.

Специалистам удалось довольно быстро справиться с огнем. Пожарные вывели из горящего дома жителей подъезда. Пострадала квартира, в которой начался пожар.