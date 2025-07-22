«КСМ» поделилась видео со стройплощадки детского сада в Петрозаводске

Новый детский сад рассчитан на 150 мест, располагаться он будет в центре Петрозаводска на территории жилого комплекса «Александровский», который, в свою очередь, является частью проекта комплексного развития территории «Петровская Слобода».

Строительство началось в августе прошлого года. На текущий момент полностью смонтирована трёхэтажная коробка здания, выполнены кровельные работы, установлены оконные блоки, выполнена большая часть работ по устройству наружных и внутренних инженерных сетей. Сейчас строители занимаются отделкой фасадов и внутренними отделочными работами.

За последние 10 лет компания «КСМ» построила 15 детских садов, но этот существенно отличается от построенных ранее и по своему внешнему облику, и с точки зрения технологии строительства. Дизайнерской «фишкой» здания являются окна разного размера (в общей сложности более 40 видов!), расположенные на разной по высоте. Проект детского сада разработан известной в республике проектной организацией ООО КЦИП «Алгоритм» (предприятие группы «КСМ»).

Фото и видео: Компания «КСМ»