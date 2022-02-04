04 февраля 2022, 18:33
Крыша актового зала рухнула в школе в Подмосковье
Выясняются обстоятельства происшествия в поселке Ашукино
В поселке Ашукино в Московской области обрушилась крыша актового зала одной из школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. В момент ЧП детей в здании не было, никто не пострадал.
Прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего. Планируется оценить соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и действия ответственных за безопасность школьников. Фото МЧС России