Крыша актового зала рухнула в школе в Подмосковье

В поселке Ашукино в Московской области обрушилась крыша актового зала одной из школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. В момент ЧП детей в здании не было, никто не пострадал.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего. Планируется оценить соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и действия ответственных за безопасность школьников. Фото МЧС России