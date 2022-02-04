Коллективный иммунитет против ковида в России падает

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю упал с 64,4 процента до 64,1. Об этом 4 февраля сообщили в оперативном штабе.

Снижение произошло из-за утраты иммунитета первично привитыми и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.

Вице-премьер России Татьяна Голикова также заявила о снижении коллективного иммунитета в ряде регионов России, передает РИА Новости.

По словам Голиковой, показатель коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в семи субъектах страны: Москве и Подмосковье, Чечне, Севастополе, Ненецком автономном округе, а также Белгородской и Ивановской областях.

В оперштабе призвали россиян срочно сделать прививку от коронавирусной инфекции. // Фото: fernandozhiminaicela/pixabay.com