Крупнейший в истории России алмаз добыт в Якутии

В Якутии добыт крупнейший в истории России алмаз ювелирного качества. Об этом сообщила компания «Алроса» в своем Telegram-канале.

По данным источника, кристалл имеет фантазийный янтарный цвет. Его вес составляет 468,30 карата, а размер - 56х54х22 миллиметра.

По словам генерального директора «Алроса» Павла Маринычева, в компании считают символичным, что уникальный алмаз был найден в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим было принято решение присвоить ему имя в честь этого события. © «Петрозаводск говорит»