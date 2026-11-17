Кампания, в которой участвуют 2 500 петрозаводчан, отметила очередной круг аккуратных плательщиков подарками

Фото: «ПКС-Водоканал»

Призёров отобрали случайным образом — сертификаты в один из торговых центров Петрозаводска победители уже получили.

Акция началась в начале года. Её задачи — отметить жителей, которые ответственно подходят к оплате водоснабжения и водоотведения, и показать, что электронная квитанция удобнее бумажного платёжного документа. Сейчас в кампании участвуют 2 500 человек.

Присоединиться к акции можно до конца 2026 года. Для этого необходимо:

1. Скачать бланк и заполнить заявление;

2. Отправить его через личный кабинет или чат-бот;

3. Оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения в полном объёме до 15-го числа каждого месяца.

После выполнения всех условий абонент автоматически становится участником акции.

«РКС – Петрозаводск» поздравляет новых победителей и благодарит всех участников за ответственное отношение к оплате коммунальных услуг. Возможно, именно вы получите подарок в декабре.

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. Erid 2SDnjcXR748