Призёров отобрали случайным образом — сертификаты в один из торговых центров Петрозаводска победители уже получили.
Акция началась в начале года. Её задачи — отметить жителей, которые ответственно подходят к оплате водоснабжения и водоотведения, и показать, что электронная квитанция удобнее бумажного платёжного документа. Сейчас в кампании участвуют 2 500 человек.
Присоединиться к акции можно до конца 2026 года. Для этого необходимо:
1. Скачать бланк и заполнить заявление;
2. Отправить его через личный кабинет или чат-бот;
3. Оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения в полном объёме до 15-го числа каждого месяца.
После выполнения всех условий абонент автоматически становится участником акции.
«РКС – Петрозаводск» поздравляет новых победителей и благодарит всех участников за ответственное отношение к оплате коммунальных услуг. Возможно, именно вы получите подарок в декабре.
На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. Erid 2SDnjcXR748