Кратковременные дожди ожидаются в понедельник в Карелии

Завтра, 2 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +19, +24°С, на северо-западе местами +13, +18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +21, переменная облачность, небольшой дождь с грозой.

В Сортавале до +20, переменная облачность, дождь с грозой, к вечеру сильный.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/pixel2013