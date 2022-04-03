Красивое слово. Что на деле значит “Петрозаводская агломерация”

Текст: Георгий Чентемиров

В Карелии создана рабочая группы по развитию так называемой Петрозаводской агломерации. В агломерацию планируется включить три района: Прионежский, Пряжинский и Кондопожский. Фактически агломерация уже существует — тысячи людей изэтих районов каждое утро ездят в Петрозаводск на работу. Значит, надо сделать их жизнь легче, говорят чиновники.

— Мы должны сделать так, чтобы человек, живя в Петрозаводске, в Прионежье, мог удобно добраться в Петрозаводск и обратно, чтобы детей не нужно было возить в школу в другой населенный пункт, чтобы рядом был удобный торговый центр… Это и школы, поликлиники, магазины, спортивные объекты и многое другое, — рассуждал глава республики Артур Парфенчиков на минувшей сессии Петросовета, где заслушивали отчет мэра.

“Петрозаводск говорит” попытался разобраться, что на самом деле стоит за красивыми словами губернатора. Самый главный вопрос: как именно будет формироваться “Петрозаводская агломерация”? Журналисты поинтересовались у Владимира Любарского, будут ли эти планы оформлены в новом генеральном плане? Оказалось, что нет.

— В генплан это войти не может, потому что агломерация не предусматривает изменений административно-территориальных границ, — ответил мэр карельской столицы. — Надо понимать, что мы не развиваем агломерацию как таковую, мы просто способствуем естественным экономическим процессам, которые эту агломерацию формируют. Задача администрации — поддерживать тенденции. Например, кондопожский руководитель Виталий Садовников предложил унифицировать нормативную базу, те же правила благоустройства. Не пересматривая административно-территориальных границ, следим за тенденциями, — пояснил мэр.

В агломерацию могут войти Косалма, Царевичи, Пай, Ужесельга, Чална-1, Вилга и Новая Вилга, Деревянка, Ладва и Ладва-Ветка, Сопоха, Гирвас, Чална, Нижние Виданы, Алекка, Эссойла, Матросы, а также Кондопога и Пряжа. Применительно к Кондопоге красивое слово уже звучало, когда карельская столица претендовала на участие в программе “Безопасные и качественные дороги”. Можно предположить, что у руководства района есть хотя бы примерное понимание будущей конструкции. Однако и здесь ответ скорее отрицательный.

— Как конкретно это будет реализовано, мы пока не знаем. Мы надеемся, что жители района получат выгоду от синхронизации транспортных потоков между Петрозаводском и Кондопогой. Допустим, если нет возможности сделать рейс “Петрозаводск — Гирвас”, мы будем делать так, чтобы люди могли приехать в Кондопогу и в течение пяти минут пересесть на межмуниципальный автобус. И наоборот, если житель Петрозаводска хочет приехать в филармонию или на хоккейный матч, он может сесть на автобус и с легкостью добраться до дома, — рассказал руководитель администрации Кондопожского района Виталий Садовников.

Согласно данным из открытых источников, в “обычных” агломерациях ежедневные поездки в соседний населенный пункт совершают не менее 10-15 процентов трудоспособного населения, проживающего в городах и поселениях агломерации работают в центре основного города (города-ядра или городов-ядер). В Кондопоге, кажется, этот процент гораздо ниже — по крайней мере, по тем данным, которые есть у чиновников.

“Маятниковая” миграция, когда люди ездят в Петрозаводск или в Кондопогу каждый день, по нашим оценкам составляет около тысячи человек. Мы делали замеры около двух лет назад, когда доказывали, что нам необходимо войти в программу. Есть частные компании, которые возят людей на работу — например, на ДОК “Калевала”. Есть маршрутки, которые ходят утром и вечером, и у них есть постоянные клиенты, которые ездят в Петрозаводск".

Автобусы, курсирующие между городами, тоже с утра забиты полностью. Много людей ездят на личном транспорте и берут попутчиков — таких предложений очень много. В день примерно тысяча человек ездит. Если будет отлаженная транспортная система, это будет гораздо удобнее. Людям важна стабильность и безопасность. Человек ведь может передумать тебя везти, и непонятно, кто за рулем, когда едешь в качестве попутчика, — говорит Виталий Садовников.

Транспорт — это ключевой фактор любой агломерации. Например, сегодня из Москвы до Подольска можно доехать по билету, купленному на входе в метро за 60 рублей. В этом вся суть: надежное, регулярное и удобное сообщение между населенными пунктами. Возможно ли создать единую транспортную систему вокруг карельской столицы?

— Соответствующие задачи поставлены [разработчикам транспортной реформы Петрозаводска] в рамках технического задания, которое они получили. Чтобы они изучили вопросы необходимости транспортного сообщения с прилегающими к нам районами. Мы поставили задачу: вот жители Петрозаводска, которые работают здесь, но жить хотят в Пряже. Как организовать транспортное сообщение? Рентабельно ли будет городским транспортом ездить, например, до Деревянного? Или это задача “Карелавтотранса”? — рассуждает мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Его коллега из Кондопоги возражает: силами местных властей это сделать невозможно. Город не может заниматься межмуниципальными перевозками, объясняет Садовников. Это не полномочие муниципалитета, на это невозможно тратить бюджет Кондопоги и района. Значит, все карты на руках “Карелавтотранса”, а надежность его работы всегда вызывала вопросы.

Еще один важный фактор “Петрозаводкой агломерации” — выделение земли под жилищное строительство. Как ранее сообщала министр имущественных отношений Янина Свидская, под него планируют выделить четыре тысячи земельных участков общей площадью 1600 гектаров. Можно предположить, что таким образом хотят решить проблему предоставления участков молодым семьям. Сейчас эту задачу Петрозаводск эффектно проваливает: в 2021 году многодетным дали 13 участков — при 360 заявках.

— Наша задача — чтобы население увеличивалось. Мы каждый год теряем людей, а у нас привлекательная территория для развития. Вообще, жители Карелии могут в любом месте участок получить, и мы уже много лет их выдаем петрозаводчанам. Уже отмежеваны территории в Янишполе, в Гирвасе, добавлены территории дачных кооперативов в Кончезере, планируем расширять и сам город в сторону Янишполя, — говорит Садовников. Он также заверил, что участки будут обеспечены инфраструктурой.

Важное обещание, если учесть, что зачастую многодетные семьи получают участки под ИЖС в местах, где нет ни дорог, ни электричества, ни водопровода.

Заселение территорий требует соответствующей инфраструктуры. В случае с многодетными семьями это в первую очередь школы и детские сады. Дела обстоят так же, как и с транспортом — конкретных планов у чиновников пока нет.

— Сначала идут общие подходы миграционно-демографические, экономика, понимание того, где какие населенные пункты будут развиваться. Дальше социальная инфраструктура должна подстраиваться под прогноз численности детей в тех или иных населенных пунктах, — говорит министр образования Роман Голубев.

Мы сегодня понимаем, что Петрозаводск, Пряжинский и Прионежский районы имеют положительную миграционную динамику по количеству детей, по дошкольникам. Есть конкретные планы и поручения по строительству большого детского сада в Новой Вилге. Люди там живут, в основном это петрозаводчане, в том числе многодетные семьи.

Исходя из того, как будет складываться агломерация, будут зависеть и планы по строительству детсадов и школ. В Чалне, например, детский сад сделано изначально с запасом — на 300 мест, сейчас там детей поменьше. Важно, где будут выделяться земли для многодетных семей: там спрос на дошкольное и школьное образование будет увеличен.

— Мониторинг уже ведется? Или его только планируют вести? — поинтересовался журналист “ПТЗ говорит”.

— У нас есть общее понимание по районам — по количеству, по прогнозам, — но это как раз задача, стоящая перед рабочей группой. Например, в Чалне детей в школе много. В Заозерье во вторую смену дети учатся, и каждый год количество учащихся во вторую смену увеличивается. Есть населенные пункты, где нагрузка высокая уже сейчас. А есть те, где резерв еще имеется. Много зависит от того, как будет синхронизироваться транспортное сообщение, экономика, выделение земель под ИЖС.

— Что касается источников финансирования, то они разные. Есть программа развития сельских территорий, есть национальные проекты. Под агломерацию отдельных субсидий нет. Однако если существует реальная потребность — это является обоснованием для заявки на конкурс. По такому принципу мы доказывали необходимость финансирования для строительства детсадов в Петрозаводске, в Шуе.

В том-то и дело, что осмысление агломерации как комплексного явления позволяет более четко прогнозировать и планировать, — подытожил Роман Голубев.

— На мой взгляд, пока идея не несет в себе никакого содержания, кроме попытки реализовать какие-то призрачные планы под идеей освоения новых земельных участков и развития территории с перспективой получения под этот проект какого-то федерального финансирования, — говорит депутат Петрорсовета Андрей Рогалевич. — Что, с одной стороны, не так и плохо… На сегодняшний день никто не понимает, к чему это приведет и для чего это делается. Я не видел ни одного документа, где было бы целеполагание. Может, это и здравая идея, но дайте хоть какие-то объяснения. Не исключаю, что эта инициатива – часть пиара Парфенчикова, тем более что в этом году у нас назначены выборы главы республики, — пояснил Рогалевич “Клубу регионов”.

Последнее объяснение, конечно, очень похоже на правду. Для примера можно вспомнить идею, которая очень хорошо бы легла в концепцию развития “Петрозаводской агломерации”: создание единого Центра скорой медицинской помощи. В теории он должен был решить все проблемы петрозаводской СМП — кадровый голод, нехватка финансирования, логистика… А заодно — обеспечить скорой медицинской помощью Петрозаводск и прилегающие районы.

Учреждение было создано в конце 2019 года, однако, по информации Seldon, сейчас единственный вид его деятельности — хранение и складирование грузов. Сами работники скорой помощи про Центр знают, но говорят, что существует он лишь на бумаге. Не постигла бы эта участь и “Петрозаводскую агломерацию”? // Фото: pilothub.ru