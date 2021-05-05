Кошек и собак предлагают селить в нежилых помещениях

Требования к размещению приютов для животных в России могут смягчить на законодательном уровне, сообщает «Парламентская газета».

Депутаты Заксобрания Ленинградской области выступили с предложением о внесении изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Проект закона (№ 1137487-7) внесли в Госдуму и включили в план пленарных заседаний весенней сессии.

В пояснительной записке отмечается, что приюты размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях и сооружениях. Но сейчас большинство приютов располагаются в нежилых помещениях. Буквальное применение действующей нормы закона означает, что владелец приюта, в котором содержится небольшое количество кошек или собак, чтобы продолжить работу, должен построить, купить или арендовать отдельно стоящее здание.

Однако это требует значительного количества времени и средств. И в итоге может сложиться ситуация, когда приюты начнут закрываться, а собаки и кошки вновь окажутся на улице. Авторы инициативы считают, что предложенные меры помогут избежать сокращения числа приютов и неконтролируемого роста бездомных животных.

Сам Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» Госдума приняла в декабре 2018 года. Согласно статьям 16 и 18 этого документа животные без владельцев подлежат отлову и передаче в приюты. // Фото: pnp.ru