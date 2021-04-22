Пойманную в марте в Петрозаводске рысь выпустили в лес

Днем 22 апреля хищника отпустили на волю. Напомним, рысь отловили в конце марта на улицах Петрозаводска. Хищник оказался молодым самцом. Отпускать сразу в привычную среду обитания зверя не стали, а поместили в зоокомплекс «Три медведя» и назвали Васькой, сообщает ИА «Республика». Предположительно, на городские улицы хищника привел голод. В городе животное питается кошками и крысами, а в лесу птицами и зайцами.

По словам госинспектора отдела охотнадзора по Пряжинскому району Игоря Пономарева, участок, куда отпустили рысь, находится у него под присмотром, есть места прикормки, стоят фотоловушки. Поэтому рысь будут отслеживать. (ИА «Республика», Сергей Юдин)