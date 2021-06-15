Контрольно-счетная палата нашла нарушений на 540 миллионов рублей

Контрольно-счетная палата Карелии выявила 120 нарушений в бюджетной отчетности региональных министерств за 2020 год. Это почти в два раза меньше, чем в отчетах за 19 год. Об этом сегодня сообщил председатель палаты Алексей Дорохов.

Общий объем нарушений составил 540 миллионов рублей. Это также меньше, чем в прошлом году, когда нарушений было выявлено на 822 миллиона. Отчетность 19 администраторов бюджетных средств содержит нарушения и недостатки, а в 8 отчетов имеют факты недостоверности – например, Минимущества, Минэкономразвития, полномочное представительство в Москве, Минкультуры.

Как отметил Дорохов, в Карелии в 2020 году не выполнен план по продаже имущества, снизились доходы от оказания платных услуг. Упала доходность от участия в хозяйственных обществах – она составила лишь 50 процентов от плана, а в сравнении с 2019 годом поступления сократились в 5 раз. Кроме того, только 7 из 18 государственных предприятий показали прибыль.

Контрольно-счетная палата также отметила неосвоение бюджетных средств. Так, не достроены школы в Кеми и Прионежье, а средства, заложенные в рамках Федеральной целевой программы, не были освоены наполовину.