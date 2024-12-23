Кондопожский ЦБК готов к новым стандартам РЖД

«Карелия Палп» реализовала проект реконструкции железнодорожных путей, расположенных на территории Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (КЦБК, входит в группу компаний «Карелия Палп»). Обновленная транспортная инфраструктура предприятия теперь позволяет принимать и отправлять контейнерные поезда из 71 условного вагона, что на 14 больше, чем в настоящее время.

Исполнение проекта, а также получение документов, разрешающих эксплуатацию нового участка железнодорожного полотна, даст возможность компании ответить на требование РЖД в отношении поездов по лимитирующим направлениям, а также повысить эффективность использования ж/д инфраструктуры комбината, сократив стоимость отправки одного условного вагона.

Увеличить составность поездов, направляющихся в Китай через Забайкальск, «Российские железные дороги» потребовали в конце 2023 года, что связано с расширением пропускной способности станции.

– Мы понимали, что такое требование рано или поздно будет озвучено монополией, и были готовы к его исполнению. Именно потому в 2022 году стартовала разработка проекта и расчистка площадки,

– сообщил заместитель генерального директора «Карелии Палп» Петр Стратула.

Работы по реконструкции ж/д полотна на территории Кондопожского ЦБК были начаты в I кв 2024 года и продлились восемь месяцев. Их исполнителями стала компания «Кареллестранс» – транспортный актив «Карелии Палп».

Наличие в компании собственных ресурсов и компетенций для выполнения столь значимых проектов как реконструкция железнодорожной инфраструктуры демонстрирует гибкость бизнес-системы, коей является группа компаний. Считал и считаю, что идеальное время для инвестиций в развитие холдинга – сейчас, а гибкость и смелось бизнеса – сильнейшие из качеств, которыми стоит гордиться и развивать. Реализованные проекты группы компаний, такие как запуск транспортно-упаковочной линии на Кондопожском ЦБК, расширение ж/д инфраструктуры, ожидаемый пуск в эксплуатацию макулатурной линии – все предпринято своевременно и усиливает позиции компании как надежного бизнес-партнера. И этот курс стоит продолжать,

– отметил генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов.

– Реализованный при содействии Октябрьской железной дороги проект позволил «Карелии Палп» значительно сократить затраты на маневровые работы и получить экономию времени эксплуатации маневровых локомотивов. А прежде всего он дал возможность уверенно продолжить поставки продукции Кондопожского ЦБК в страну, являющуюся сегодня для нас одним из основных рынков сбыта как газетной, так и упаковочной бумаги,

– комментирует Петр Стратула.

Общая протяженность железнодорожного полотна по территории КЦБК теперь составляет немногим более 24 км. Длина нового участка равна порядка 0,6 км.

Фото: пресс-служба гурппы компаний «Карелия Палп»