Концерт «День рождения Рахманинова» пройдет в Петрозаводске

В Карельской филармонии 1 апреля публика встретится с двумя легендарными музыкантами – заслуженным артистом России, пианистом Александром Гиндиным и дирижёром Мариусом Стравинским (6+)

1 апреля в Карельской филармонии откроется фестиваль «Мой Рахманинов». Концерт «День рождения Рахманинова» подарит публике общение с двумя легендарными музыкантами – заслуженным артистом России, пианистом Александром Гиндиным (Москва) и дирижёром Мариусом Стравинским (Великобритания).

Александр Гиндин из числа пианистов, чьи выступления с нетерпением ждут в лучших залах мира. Он прославился в семнадцать лет, когда стал лауреатом Международного конкурса имени Чайковского (1994). Концертный график Александра Гиндина необычайно напряжён. Между выступлениями в Москве и городах России с триумфальным успехом проходят его концерты на лучших площадках мира.

Рахманинов – особая страница в профессиональной жизни Александра Гиндина. Все записи Рахманинова он знает наизусть: «Слушаю, по возможности, ежедневно. Любимый пианист. Учитель. В первую очередь не Рахманинов-композитор, а Рахманинов-пианист».

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, который будет исполнен 1 апреля, называют «самым гениальным фортепианным концертом». Он слушается на одном дыхании – от первых нот первой части до последних аккордов финала. Есть ощущение, что музыкальное полотно этого концерта впитано несколькими поколениями россиян с молоком матери, мы знаем и чувствуем эту музыку почти на генетическом уровне.

Мариус Стравинский был главным дирижёром симфонического оркестра Карельской филармонии с 2007 по 2012 годы. Выпускник Итона и Лондонской Королевской академии музыки запомнился публике как эстет, тонко чувствующий музыку всех стилей и жанров из существующих на планете. В 2012 году Мариус Стравинский дебютировал в Мариинском театре и стал ассистентом Владимира Юровского в Лондонском филармоническом оркестре. В сезоне 2018/2019 состоялся его дебют с Симфоническим оркестром Баварского радио. Сегодня Мариус Стравинский выступает как приглашённый дирижёр в Михайловском театре, принимает участие в постановках Мариинского театра и Берлинского государственного балета, регулярно сотрудничает с Государственным симфоническим оркестром им. Евгения Светланова, Российским национальным оркестром, Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония», Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии и другими коллективами.

Кроме легендарного Концерта №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова (1900), в программу концерта 1 апреля вошли фрагменты оперы-балета «Галантные Индии» Жана-Филиппа Рамо (1735) и два произведения Игоря Стравинского: Сюита из балета «Пульчинелла» (1922) и Симфонии духовых памяти Клода Дебюсси (1920), которые прозвучат в исполнении симфонического оркестра Карельской филармонии.

Начало в 19:00. Действует «Пушкинская карта». 6+

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