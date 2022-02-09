Компания сменилась, но мусорная проблема в Сортавале осталась

Жители столицы Северного Приладожья сфотографировали переполненные мусором контейнеры. Четыре бака доверху заполнены пакетами с мусором да так, что крышки контейнеров невозможно захлопнуть.

Рядом с контейнерами, на которых красуется логотип карельского регоператора, недавно сменившего название с «Автоспецтранса» на «Карельского экологического оператора», уже начала расти гора из пакетов с отходами.

Такой пейзаж наблюдают жители Сортавалы на улице Победы, 15. По их словам, мусор никто не вывозит уже четыре дня. Снимок выложили вечером 8 февраля в сообществе «Подслушано в Сортавала».

Напомним, в ноябре прошлого года регоператор «Автоспецтранс» расторг договор с компанией «Спецтранс», которая занималась вывозом мусора в Сортавале. Причиной стала критика работы - переполненные мусором контейнеры в одном из самых туристических городов Карелии. Однако не прошло и года, как о мусорной проблеме в соцсети заговорили вновь.

Напомним, в конце 2021 года был задержан по подозрению в получении взятки Иван Новиков, директор ООО «Карельский экологический оператор». А на днях «Петрозаводск Говорит» сообщал, что на сайте «Авито» пытаются продать два мусоровоза Scania, которые были приобретены несколько лет назад в лизинг региональным оператором «Автосцецтранс». После публикации на нашем сайте объявления были сняты.