09 февраля 2022, 13:03
Соцсети

Компания сменилась, но мусорная проблема в Сортавале осталась

Жители одного из самых туристических городов республики сфотографировали переполненные контейнеры, мусор из которых никто не вывозил четыре дня

Жители столицы Северного Приладожья сфотографировали переполненные мусором контейнеры. Четыре бака доверху заполнены пакетами с мусором да так, что крышки контейнеров невозможно захлопнуть.

Рядом с контейнерами, на которых красуется логотип карельского регоператора, недавно сменившего название с «Автоспецтранса» на «Карельского экологического оператора», уже начала расти гора из пакетов с отходами.

 

Такой пейзаж наблюдают жители Сортавалы на улице Победы, 15. По их словам, мусор никто не вывозит уже четыре дня. Снимок выложили вечером 8 февраля в сообществе «Подслушано в Сортавала».

Напомним, в ноябре прошлого года регоператор «Автоспецтранс» расторг договор с компанией «Спецтранс», которая занималась вывозом мусора в Сортавале. Причиной стала критика работы - переполненные мусором контейнеры в одном из самых туристических городов Карелии. Однако не прошло и года, как о мусорной проблеме в соцсети заговорили вновь. 

Напомним, в конце 2021 года был задержан по подозрению в получении взятки Иван Новиков, директор ООО «Карельский экологический оператор». А на днях «Петрозаводск Говорит» сообщал, что на сайте «Авито» пытаются продать два мусоровоза Scania, которые были приобретены несколько лет назад в лизинг региональным оператором «Автосцецтранс». После публикации на нашем сайте объявления были сняты.

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Метки: 
сортавала
новости Карелии
мусорный контейнер
мусор
Автоспецтранс
Карельский экологический оператор